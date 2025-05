Assassinato brutal de jovem dentro de quarto da própria casa intriga polícia em Manaus (AM) Vítima foi encontrada sem vida em casa e câmeras de segurança podem revelar autoria Amazonas no Ar|Do R7 07/05/2025 - 12h29 (Atualizado em 07/05/2025 - 12h29 ) twitter

Um jovem de 22 anos foi assassinado a tiros dentro do próprio quarto, no bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus (AM).

A vítima havia se mudado recentemente para a residência e, segundo a Polícia Civil, foi executada.

Não há indícios de arrombamento ou roubo, e a principal linha de investigação aponta para possível acerto de contas. Familiares e amigos negam qualquer envolvimento do jovem com atividades criminosas.

Imagens de câmeras de segurança próximas ao local são analisadas para ajudar na identificação dos autores.