Avanço de sinal vermelho termina em morte de motociclista

Um motociclista morreu, após avançar o sinal vermelho e ser atingido por um ônibus na Avenida Brasil, na Zona Oeste de Manaus (AM), por volta das 6 da manhã de terça-feira (29).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado, mas a vítima não resistiu. O trânsito permaneceu interditado, com a Polícia Militar no local à espera do Instituto Médico Legal.

Câmeras de segurança devem auxiliar nas investigações. O acidente eleva para 67 o número de mortes no trânsito da capital até o dia 23 de abril, com a imprudência sendo apontada como um dos principais fatores.