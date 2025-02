Avião com brasileiros deportados dos EUA precisou parar em Manaus Passageiros receberam ajuda humanitária, assim que desembarcaram no Aeroporto Internacional de Manaus Amazonas no Ar|Do R7 28/01/2025 - 15h12 (Atualizado em 28/01/2025 - 15h12 ) twitter

Um avião que transportava brasileiros deportados dos Estados Unidos com sentido a Belo Horizonte (MG) precisou parar em Manaus (AM), por problemas técnicos, no início da noite do último dia 24.

No Aeroporto Internacional de Manaus Eduardo Gomes, os 88 passageiros tiveram ajuda humanitária da prefeitura e do governo do estado. Colchões, atendimento médico, alimentação e água foram disponibilizados.

No dia seguinte, o translado dos passageiros a Belo Horizonte foi feito pelo avião das Forças Aéreas Brasileiras.