Base Arpão 3 é entregue e deve reforçar o combate ao crime nos rios do Amazonas

Base Arpão 3 é entregue e deve reforçar o combate ao crime nos rios do Amazonas Essa iniciativa visa combater crimes como tráfico de drogas, roubo e biopirataria, especialmente no Rio Solimões Amazonas no Ar|Do R7 25/03/2025 - 15h15 (Atualizado em 25/03/2025 - 15h15 )

O governo do Amazonas fortalece a segurança no interior do estado com a entrega da Terceira Base Fluvial Arpão.

Essa iniciativa visa combater crimes como tráfico de drogas, roubo e biopirataria, especialmente no Rio Solimões, onde a presença de traficantes era comum.

Com o uso de lanchas blindadas, armamento pesado e tecnologia avançada, a segurança foi significativamente aprimorada, resultando em maior apreensão de drogas e redução de homicídios.

A base, localizada em Coari, contará com mais de sessenta servidores e o apoio da Força Nacional e da Marinha do Brasil, beneficiando também cidades próximas.