Bebê de 6 meses é resgatado com sangramento, após maus-tratos e abandono da mãe no Amazonas

Uma mulher de 36 anos foi presa em Manacapuru (AM) por deixar o filho de 6 meses e a filha de 9 anos sozinhos em casa. O bebê foi encontrado com sangramento no momento do resgate. A denúncia partiu de vizinhos e foi apurada pela Polícia Civil. As crianças foram levadas a um abrigo institucional, onde aguardam a identificação de familiares que possam assumir a guarda.