Buraco na pista causa acidente fatal com motociclista em Manaus (AM) Trânsito foi interrompido e moradores protestam por melhorias na Avenida Camapuã Amazonas no Ar|Do R7 20/05/2025 - 11h35 (Atualizado em 20/05/2025 - 11h35 )

Um motociclista de 64 anos morreu, após cair em um buraco na avenida Camapuã, em Manaus (AM).

A via registrava tráfego intenso no momento do acidente e precisou ser parcialmente interditada.

Este foi o oitavo caso fatal em poucos dias, reacendendo cobranças por melhorias na infraestrutura viária da capital.