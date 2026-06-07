Institucional RECORD NEWS

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Neste vídeo institucional, você conhece como a emissora tem fortalecido a confiança do brasileiro e dos seus parceiros. Temos uma programação diversa, multiplataforma e comprometida com a verdade e a democracia. 

Assista e descubra por que a RECORD NEWS é a emissora em que o Brasil confia.

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