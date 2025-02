CAICS vão ter atendimento especializado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista Iniciativa faz parte do projeto Criança Amazonas Amazonas no Ar|Do R7 25/02/2025 - 12h56 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h56 ) twitter

Os CAICS, Centros de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, em Manaus (AM), agora terão um atendimento diferenciado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

No CAIC Alexandre Montoril, no bairro de Petrópolis, Zona Sul de Manaus, o espaço foi revitalizado e agora contará também com sete novas especialidades.

Com entrega prevista para o dia 14 de março, o investimento faz parte do projeto Criança Amazonas. O intuito, até o fim do ano, é entregar até 11 CAICS para a população amazonense.