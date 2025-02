Calçada de farmácia cede e homem que passava pelo local cai dentro de buraco Moradores denunciam falta de manutenção Amazonas no Ar|Do R7 25/02/2025 - 12h49 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h49 ) twitter

Imagens do circuito interno de uma câmera de segurança flagraram um homem caindo dentro de buraco, após a calçada de uma farmácia ceder.

Tudo aconteceu na Zona Norte de Manaus (AM) e os moradores afirmam que o problema é antigo. A principal reclamação é da falta de manutenção do bueiro próximo da calçada, que não aguenta a vazão da água durante o período chuvoso, abrindo diversos buracos nas proximidades.

De acordo com quem passa por ali, a Secretaria Municipal de Obras (SEMINF) esteve no local antes do ocorrido e tirou algumas fotos, mas relatou que não possuía material e maquinário para executar o serviço de reestruturação.

Em nota, a Prefeitura de Manaus informou que uma equipe técnica vai realizar uma vistoria na rua. Até agora, não há data para ser feita a obra e o conserto da calçada danificada.

