Câmeras de segurança flagram criminoso assaltando salão de beleza em Manaus Em plena luz do dia, ele entrou no local após a saída de um cliente e roubou celulares das vítimas Amazonas no Ar|Do R7 03/09/2025 - 09h39 (Atualizado em 03/09/2025 - 09h39 )

Em Manaus (AM), câmeras de segurança capturaram um assalto a um salão de beleza no bairro Jorge Teixeira. O criminoso, conhecido por outros delitos, entrou no local após a saída de um cliente e roubou celulares das vítimas. O vídeo do crime, ocorrido em plena luz do dia, está com a polícia, que investiga o caso. Moradores relatam insegurança e falta de policiamento na área.