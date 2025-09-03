Câmeras de segurança flagram criminoso assaltando salão de beleza em Manaus
Em plena luz do dia, ele entrou no local após a saída de um cliente e roubou celulares das vítimas
Em Manaus (AM), câmeras de segurança capturaram um assalto a um salão de beleza no bairro Jorge Teixeira. O criminoso, conhecido por outros delitos, entrou no local após a saída de um cliente e roubou celulares das vítimas. O vídeo do crime, ocorrido em plena luz do dia, está com a polícia, que investiga o caso. Moradores relatam insegurança e falta de policiamento na área.