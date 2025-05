Câmeras flagram assalto a adolescentes em via movimentada de Manaus (AM) Homem armado que estava na garupa levou celulares e intimidou motorista que passava Amazonas no Ar|Do R7 30/05/2025 - 09h47 (Atualizado em 30/05/2025 - 09h47 ) twitter

Câmeras registraram o momento em que dois homens, em uma moto, assaltaram quatro adolescentes no conjunto Riacho Doce 3, zona norte de Manaus (AM). O homem que estava na garupa, armado, levou os celulares das vítimas e ameaçou um motorista. A Polícia foi acionada, mas os suspeitos ainda não foram presos. Moradores relatam aumento nos assaltos e cobram reforço no policiamento.