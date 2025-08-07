Carga com fuzis e meia tonelada de maconha é interceptada em Manaus (AM) Material foi descoberto após denúncia e seria enviado para outras cidades do estado Amazonas no Ar|Do R7 07/08/2025 - 12h13 (Atualizado em 07/08/2025 - 12h13 ) twitter

Uma denúncia anônima resultou na apreensão de 500 quilos de maconha e sete fuzis de uso restrito na zona sul de Manaus. Ao chegar ao local, a polícia foi recebida a tiros e prendeu um suspeito. A carga estava escondida em um veículo e duas lanchas, com destino a municípios do interior do Amazonas. A ação reforça a importância da colaboração da população com as autoridades.