Carga com fuzis e meia tonelada de maconha é interceptada em Manaus (AM)
Material foi descoberto após denúncia e seria enviado para outras cidades do estado
Uma denúncia anônima resultou na apreensão de 500 quilos de maconha e sete fuzis de uso restrito na zona sul de Manaus. Ao chegar ao local, a polícia foi recebida a tiros e prendeu um suspeito. A carga estava escondida em um veículo e duas lanchas, com destino a municípios do interior do Amazonas. A ação reforça a importância da colaboração da população com as autoridades.