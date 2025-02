Carga de 75 kg de maconha é interceptada em embarcação Entorpecentes vinham de Tabatinga (AM), que faz fronteira com o Peru e a Colômbia Amazonas no Ar|Do R7 22/01/2025 - 15h04 (Atualizado em 22/01/2025 - 15h04 ) twitter

A Polícia Militar apreendeu 75 kg de maconha em uma embarcação. A carga vinha de Tabatinga, no interior do Amazonas, na região de fronteira com o Peru e com a Colômbia.

Três homens foram responsabilizados pelas drogas e conduzidos para a delegacia, junto com o material apreendido. O valor do prejuízo para o crime organizado foi de R$5 milhões.

A polícia irá investigar quem seria o receptador dos entorpecentes na capital.