Carga milionária de ouro avaliada em R$ 20 milhões é descoberta na Transamazônica
Veículo disfarçado de viagem familiar foi parado pela polícia e teve o ouro apreendido
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 20 milhões de reais em ouro dentro de uma caminhonete na Rodovia Transamazônica, próximo a Altamira (PA). O veículo transportava dois adultos, um adolescente e uma criança. Os responsáveis foram levados à Polícia Federal, e os menores ficaram sob cuidados especiais. É a segunda maior apreensão em rodovias federais.