Carga milionária de ouro avaliada em R$ 20 milhões é descoberta na Transamazônica Veículo disfarçado de viagem familiar foi parado pela polícia e teve o ouro apreendido Amazonas no Ar|Do R7 07/08/2025 - 11h56

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 20 milhões de reais em ouro dentro de uma caminhonete na Rodovia Transamazônica, próximo a Altamira (PA). O veículo transportava dois adultos, um adolescente e uma criança. Os responsáveis foram levados à Polícia Federal, e os menores ficaram sob cuidados especiais. É a segunda maior apreensão em rodovias federais.