Chuva causou prejuízos em bairros de Manaus (AM) A força do vento arrancou o teto de um estabelecimento Amazonas no Ar|Do R7 07/02/2025 - 15h44 (Atualizado em 07/02/2025 - 15h44 )

As chuvas desta semana em Manaus surpreenderam um restaurante no bairro Cidade Nova. A força do vento arrancou o teto do estabelecimento, fazendo com que ele passasse por cima de uma árvore e danificasse fios de rede elétrica. A empresa de energia cortou o fornecimento e o restabeleceu após a retirada do entulho.

Já em Mauazinho, diversas casas foram alagadas por conta de um assoreamento em um igarapé, que impediu que a água fosse escoada.