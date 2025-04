Com alta nos roubos de celulares, Manaus (AM) cria núcleo para investigar e recuperar aparelhos Capital tem maior taxa do país e Governo atua contra receptadores e organizações criminosas Amazonas no Ar|Do R7 22/04/2025 - 09h47 (Atualizado em 22/04/2025 - 09h47 ) twitter

Manaus (AM) lidera o ranking nacional de roubos e furtos de celulares, com mais de 2 mil casos para cada 100 mil habitantes. Em resposta ao aumento dos crimes, o Governo do Amazonas criou o programa Recupera Fone e o Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (NIRC), que já recuperaram cerca de 1.850 aparelhos.

As ações também miram quadrilhas especializadas e receptadores, com foco na desarticulação do crime organizado. As forças de segurança intensificam operações para reduzir os índices e prender envolvidos na comercialização ilegal dos dispositivos.