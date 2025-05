Corpo amarrado e com várias perfurações de faca é encontrado em beco Vítima sofreu tentativa de degola e polícia usa câmeras para identificar suspeitos Amazonas no Ar|Do R7 29/05/2025 - 11h25 (Atualizado em 29/05/2025 - 11h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um corpo foi encontrado em um beco, com mãos e pés amarrados, envolto em lona e lençóis. A vítima apresentava várias perfurações de faca, incluindo uma no pescoço, sugerindo tentativa de degola. Moradores acionaram a polícia, após sentirem forte odor. A Delegacia de Homicídios e o IML investigam o caso com auxílio de câmeras de segurança.