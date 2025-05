Corpo com pés amarrados e sinais de tortura é encontrado em Manaus (AM) Delegacia de homicídios investiga possível acerto de contas envolvendo o tráfico Amazonas no Ar|Do R7 08/05/2025 - 08h31 (Atualizado em 08/05/2025 - 08h31 ) twitter

Um corpo, com sinais de tortura e os pés amarrados, foi encontrado em um ramal na zona oeste de Manaus (AM). A vítima, ainda não identificada, apresentava ferimentos no rosto.

O Instituto Médico Legal e o SAMU confirmaram a morte no local, e a polícia investiga o caso como possível execução ligada ao tráfico de drogas.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros conduz as apurações para identificar tanto a vítima quanto os responsáveis pelo crime.