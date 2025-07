Corpo de homem é achado com mãos amarradas e marcas de execução em Manaus Suspeita é de que ele tenha sido torturado antes de ser assassinado Amazonas no Ar|Do R7 30/07/2025 - 12h07 (Atualizado em 30/07/2025 - 12h07 ) twitter

Um homem foi encontrado morto em Manaus, com sinais de tortura, amordaçado e com as mãos amarradas. Ele foi executado a tiros, e a polícia localizou cerca de 20 cápsulas de pistola na cena. A suspeita é de que a vítima tenha sido levada de outro lugar para o local do crime. A identidade do homem ainda não foi confirmada.