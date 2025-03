Corpo de homem é encontrado dentro de carrinho de bebê em Manaus (AM) Recado sobre suposta motivação do crime foi deixado no local Amazonas no Ar|Do R7 19/03/2025 - 11h56 (Atualizado em 19/03/2025 - 11h56 ) twitter

Um corpo de homem foi encontrado em um carrinho de bebê no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus (AM), com sinais de violência e um bilhete ao lado na manhã desta quarta-feira (19). O bilhete sugere que a vítima foi morta por delatar atividades criminosas.

A perícia identificou cerca de vinte perfurações no corpo e uma faca cravada no nariz da vítima, indicando possível tortura antes da morte. Moradores locais vivem sob a ‘lei do silêncio’ devido ao medo de represálias. A polícia investiga o caso como um possível ‘tribunal do crime’, onde a vítima teria sido julgada e executada antes de ser deixada no local como um aviso.