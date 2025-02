Corpo do jovem atropelado por um micro-ônibus é cremado em Manaus (AM) Familiares, amigos, peritos e policiais estiveram no funeral Amazonas no Ar|Do R7 24/01/2025 - 15h06 (Atualizado em 24/01/2025 - 15h06 ) twitter

No dia 22 de janeiro de 2025, João Vitor Medeiros estava andando na calçada da Avenida Djalma Batista quando foi atingido por um micro-ônibus. Ele faleceu no local e o motorista fugiu com medo da população.

Durante a vistoria do veículo, foram constatadas várias irregularidades; os pneus, por exemplo, estavam carecas. O condutor ainda não foi encontrado.

O corpo do jovem foi cremado em Manaus (AM) e familiares, amigos, peritos e policiais estiveram no funeral.