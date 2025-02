Criminoso que espancou a própria mulher já está preso Homem deixou a vítima com fraturas no braço e no maxilar, e graves lesões na cabeça. Ele foi encontrado pela polícia e autuado Amazonas no Ar|Do R7 23/01/2025 - 15h43 (Atualizado em 23/01/2025 - 15h43 ) twitter

O homem que espancou a própria mulher, na zona norte de Manaus (AM), já está preso. O crime aconteceu em 14 de janeiro, no bairro Santa Etelvina, quando o agressor surpreendeu a vítima, que estava dormindo, e a agrediu violentamente. Ela ficou com fraturas no braço e no maxilar e teve graves lesões na cabeça.

Segundo a vítima, que estava em um relacionamento com o agressor há 4 anos, ele apresentava ciúmes excessivos. Além disso, as agressões eram constantes, mas ela não procurou ajuda antes porque o homem a ameaçava de morte.

O criminoso passou por audiência de custódia e permanecerá à disposição da justiça.

Ele já tinha passagens pelos crimes de roubo, receptação, posse ilegal de arma e organização criminosa.