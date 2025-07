Criminosos armados assaltam temakeria e aterrorizam entregadores Dupla invadiu o local durante a madrugada e roubou celulares, dinheiro e objetos de valor, em Manaus (AM) Amazonas no Ar|Do R7 08/07/2025 - 12h01 (Atualizado em 08/07/2025 - 12h01 ) twitter

Dois homens armados invadiram uma temakeria no bairro Flores, em Manaus (AM), durante a madrugada e assaltaram entregadores e funcionários. Câmeras de segurança registraram a ação, que resultou no roubo de celulares, dinheiro e outros bens. A polícia investiga o caso e busca ajuda da população para identificar os suspeitos.