Criminosos invadem loja de perfumes e são presos em flagrante Trio usou ferramentas para quebrar vidros e levar mais de 30 caixas de produtos de alto valor Amazonas no Ar|Do R7 07/07/2025 - 12h08 (Atualizado em 07/07/2025 - 12h08 )

Três homens foram presos em flagrante, após invadirem uma loja de perfumes no bairro Alvorada, em Manaus, durante a madrugada. Eles quebraram os vidros com pé de cabra e alicate e roubaram mais de 30 caixas de perfumes. A polícia foi acionada pelo alarme do local e impediu a fuga dos criminosos.