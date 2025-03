Culinária amazonense é declarada patrimônio cultural Pratos exóticos se tornam atrativo turístico na região Amazonas no Ar|Do R7 27/03/2025 - 14h36 (Atualizado em 27/03/2025 - 14h36 ) twitter

Descubra a riqueza da culinária amazonense, reconhecida como patrimônio cultural e atrativo turístico. Com pratos exóticos que refletem a herança indígena, como o pirarucu à casaca e a caldeirada de tucupi com jambu, a gastronomia de Manaus encanta turistas do mundo todo.

A chef Pollyana Costa compartilha segredos de receitas regionais, destacando a importância dos ingredientes locais como tucumã, açaí e cupuaçu.

Conheça os pratos favoritos dos amazonenses e explore a diversidade de sabores que fazem da culinária amazônica uma experiência gastronômica incomparável.