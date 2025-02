Deslizamento coloca moradores em risco pela segunda vez em um mês Rachaduras e cratera no Núcleo 23, em Manaus, preocupam moradores, que cobram ação das autoridades Amazonas no Ar|Do R7 14/02/2025 - 14h56 (Atualizado em 14/02/2025 - 14h56 ) twitter

Pela segunda vez em um mês, um deslizamento de terra colocou os moradores do Núcleo 23, no Bairro Novo Aleixo, em Manaus, no Amazonas, em risco. As rachaduras na rua indicam que novos desabamentos podem ocorrer e o asfalto está cedendo, com uma enorme cratera já tomando parte da via.

Os moradores estão cobrando providências urgentes das autoridades, para evitar mais danos e garantir a segurança da comunidade.