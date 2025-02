DETRAN realiza fiscalização para reduzir acidentes fatais e imprudência no trânsito Mais de 270 irregularidades foram registradas durante as fiscalizações em três pontos fixos da capital amazonense Amazonas no Ar|Do R7 11/02/2025 - 15h13 (Atualizado em 11/02/2025 - 15h13 ) twitter

No Amazonas, o DETRAN realizou uma fiscalização itinerante em três pontos fixos de Manaus, com o objetivo de reduzir os acidentes fatais, que têm sido registrados principalmente devido à imprudência no trânsito.

Durante a operação, mais de 270 irregularidades foram registradas, refletindo a necessidade de intensificar as ações de fiscalização na cidade.