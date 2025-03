‘Dia Mundial sem Carne’ incentiva hábitos mais sustentáveis e reduz impacto ambiental Diminuição do consumo de carne vermelha impacta diretamente na saúde e no meio ambiente Amazonas no Ar|Do R7 21/03/2025 - 14h34 (Atualizado em 21/03/2025 - 14h34 ) twitter

Na última quinta-feira (20) foi comemorado o Dia Mundial Sem Carne, como uma iniciativa de conscientização acerca do impacto do consumo excessivo de carne vermelha na saúde e no meio ambiente.

O nutricionista Bruno Campelo explica os malefícios do consumo frequente de carne vermelha, como inflamações e riscos de doenças cardiovasculares.

Ele também sugere alternativas proteicas vegetais, como grão de bico, quinoa e tofu, para substituir a carne vermelha de forma saudável e a importância de reduzir gradativamente o consumo de carne e adotar trocas inteligentes para uma dieta equilibrada.