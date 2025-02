Dois indígenas que estavam desaparecidos são encontrados no rio Mari Mari Perdidos, desde o dia 10 de fevereiro, os jovens foram localizados perto da aldeia Miracãwera (AM) Amazonas no Ar|Do R7 18/02/2025 - 14h18 (Atualizado em 18/02/2025 - 14h18 ) twitter

Dois jovens indígenas, de 14 e 20 anos, foram encontrados após desaparecerem e ficarem perdidos na mata por mais de 6 dias.

A equipe do Corpo de Bombeiros do Estado do Amazonas foi acionada e trabalhou nas buscas junto a um helicóptero do exército, da Defesa Civil do município de Borba (AM) e da FUNAI.

Os jovens se perderam nas proximidades da aldeia Parawá e foram localizados na aldeia Miracãwera, no rio Mari Mari. Os dois estão bem e se recuperam do ocorrido.