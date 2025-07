Dupla de assaltantes é presa em Manaus após série de roubos na zona centro-oeste Suspeitos foram capturados com celulares roubados e moto sem placa durante ronda municipal Amazonas no Ar|Do R7 16/07/2025 - 12h31 (Atualizado em 16/07/2025 - 12h31 ) twitter

Dois assaltantes foram presos em Manaus (AM), após serem flagrados por câmeras cometendo roubos na zona centro-oeste. A ronda municipal os deteve na zona leste com celulares roubados e uma moto sem placa. As vítimas reconheceram os suspeitos, que estão à disposição da Justiça.