Dupla é presa com moto roubada e arma falsa em Manaus Suspeitos tentaram fugir, mas foram detidos pela ROCAM e levados ao distrito policial Amazonas no Ar|Do R7 19/08/2025 - 11h24 (Atualizado em 19/08/2025 - 11h24 )

Dois homens de 20 anos foram presos no bairro Santa Etelvina, em Manaus, com uma moto roubada, três celulares e uma arma falsa. Durante patrulhamento, a equipe da ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) avistou os suspeitos, que tentaram fugir, mas foram detidos e levados ao sexto distrito policial. A intensificação das ações policiais tem ajudado a reduzir roubos de motocicletas na região.