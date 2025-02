Dupla é presa vendendo drogas em terminal de ônibus no centro de Manaus Maria Vanessa, de 34 anos, e um homem venezuelano foram contratados por uma mulher que também traficava na região e que foi presa na semana passada Amazonas no Ar|Do R7 12/02/2025 - 14h45 (Atualizado em 12/02/2025 - 14h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No centro de Manaus (AM), duas pessoas foram presas vendendo drogas próximo a um terminal de ônibus. Maria Vanessa Freire Guerra, de 34 anos, e um homem venezuelano foram contratados por uma mulher, que também traficava na região e que foi presa na semana passada, para vender entorpecentes no local.

Com Maria e o venezuelano, a polícia encontrou crack, cocaína, maconha, celulares e dinheiro. De acordo com a polícia, a mulher ainda escondeu drogas nas partes íntimas. Em depoimento, ela contou que receberia R$50 por dia para vender as drogas.