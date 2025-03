Em cerca de dois anos, 11 pessoas morreram em deslizamentos de terra em Manaus (AM) Problema antigo na cidade torna-se tragédia anunciada em períodos chuvosos Amazonas no Ar|Do R7 21/03/2025 - 14h22 (Atualizado em 21/03/2025 - 14h22 ) twitter

A cidade de Manaus (AM) enfrenta um problema antigo de deslizamentos de terra, que já resultou em várias mortes e destruição de casas. Em cerca de dois anos, 11 pessoas morreram em deslizamentos na capital amazonense. A situação é agravada pelas chuvas intensas do inverno amazônico, com mais de 1.650 áreas de risco catalogadas.

A Prefeitura anunciou medidas emergenciais para mitigar os riscos, que incluem a instalação de radares e estações de monitoramento e busca recursos federais e parcerias para realocar moradores de áreas de risco e melhorar a infraestrutura urbana.

A manutenção das redes de drenagem e a construção de moradias seguras são prioridades para evitar novas tragédias.