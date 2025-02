Em Jutaí (AM), mulher é presa por levar 20kg de drogas em embarcação O destino dos pacotes era Tefé Amazonas no Ar|Do R7 05/02/2025 - 15h13 (Atualizado em 05/02/2025 - 15h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia do Amazonas parou uma embarcação no porto de Jutaí (AM) ao saber que uma passageira havia sido presa por crimes relacionados a drogas.

Os agentes revistaram a mala dela e encontraram 20 quilos de entorpecentes, que tinham Tefé como destino final.

A suspeita passou por audiência de custódia e permanece presa.