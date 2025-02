Em Manaus (AM), membro da alta cúpula de facção criminosa do Pará é preso Ele era suspeito de ordenar mortes de agentes de segurança pública Amazonas no Ar|Do R7 24/01/2025 - 15h11 (Atualizado em 24/01/2025 - 15h11 ) twitter

No dia 23 de janeiro, uma ação conjunta das polícias do Amazonas e do Pará levou à prisão de Antônio Carlos de Oliveira. Ele fazia parte da liderança de uma facção criminosa responsável por decidir quem seriam as vítimas de assassinatos, incluindo agentes de segurança pública.

O homem já passou por audiência de custódia e permanecerá detido no Amazonas, até ser transferido para o Pará.