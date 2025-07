Em Manaus (AM), moradores enfrentam abandono e ruas esburacadas há quase 8 anos Situação dificulta socorro do SAMU e revolta comunidade do bairro Monte das Oliveiras

Amazonas no Ar|Do R7 01/07/2025 - 12h33 (Atualizado em 01/07/2025 - 12h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share