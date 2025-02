Empresário é executado com tiros na cabeça em Manaus Milton Rodrigues da Silva Júnior, de 45 anos, foi morto na porta da casa dos pais, no bairro Petrópolis Amazonas no Ar|Do R7 21/01/2025 - 14h28 (Atualizado em 21/01/2025 - 14h28 ) twitter

No bairro Petrópolis, em Manaus (AM), um empresário foi assassinado a tiros. O homem, identificado como Milton Rodrigues da Silva Júnior, de 45 anos, havia ido visitar os pais e, ao entrar no próprio veículo para ir embora, foi surpreendido por dois suspeitos armados.

Os criminosos, que estavam a pé, alvejaram Milton com cinco disparos na cabeça. Ele morreu no local. As circunstâncias que levaram ao crime estão sendo investigadas pela polícia.