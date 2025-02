Ex-militar é condenado a 16 anos de prisão por matar jovem asfixiada Makson Oliveira foi julgado nesta terça-feira (21), no Fórum Ministro Henoch Reis, em Manaus (AM) Amazonas no Ar|Do R7 23/01/2025 - 15h46 (Atualizado em 23/01/2025 - 15h46 ) twitter

O ex-militar do exército, acusado de matar uma jovem por asfixia, foi julgado nesta terça-feira (21), no Fórum Ministro Henoch Reis. O crime aconteceu em 4 de março de 2024, no bairro Colônia Terra Nova, em Manaus (AM).

Makson Oliveira foi condenado a mais de 16 anos de prisão, em regime inicial fechado, pelo homicídio qualificado de Fabiane Mendes da Silva, que na época tinha 20 anos e era profissional do sexo.

O ex-militar também é investigado pela morte de outra jovem, que morreu nas mesmas circunstâncias.