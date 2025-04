Faixa de pedestres mal sinalizada provoca acidentes e revolta moradores em Manaus (AM) População exige ação imediata, após registros de atropelamentos na Avenida das Flores Amazonas no Ar|Do R7 30/04/2025 - 11h46 (Atualizado em 30/04/2025 - 11h46 ) twitter

Moradores da Avenida das Flores, em Manaus, denunciam riscos constantes na travessia de pedestres, onde motoristas desrespeitam a sinalização e causam acidentes frequentes. Estudantes e idosos estão entre as principais vítimas.

A comunidade cobra medidas urgentes do poder público, como instalação de passarelas, reforço na sinalização e fiscalização, além de melhorias no transporte coletivo e na estrutura da via, que fica ainda mais perigosa nos horários de pico.