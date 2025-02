Família do crime: pai, filha e tio são presos por envolvimento em assalto Trio formado por dois adultos, de 48 e 28 anos, e adolescente de 14 anos foi autuado em Manaus (AM) Amazonas no Ar|Do R7 21/01/2025 - 14h26 (Atualizado em 21/01/2025 - 14h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Manaus (AM), dois homens e uma adolescente foram presos por envolvimento em um assalto. A adolescente, de 14 anos, pegou emprestado o carro do pai e uma arma falsa emprestada com o tio, para roubar uma loja de conveniência. Acompanhada de um grupo de colegas criminosos, ela conseguiu roubar celulares do estabelecimento.

Após o crime, a Polícia Militar localizou o veículo utilizado, por meio da placa, e encontrou a casa em que a adolescente vivia. Na residência, os agentes descobriram que o pai e o tio da jovem tinham conhecimento e contribuíam com as práticas criminosas da menor.

Os dois homens, de 48 anos e 28 anos, foram presos e a adolescente foi apreendida. Segundo a polícia, os envolvidos ainda não tinham antecedentes criminais.