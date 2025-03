Famílias da comunidade Jesus Me Deu fazem protesto após temporal Moradores reclamam de falta de assistência da Defesa Civil e prefeitura Amazonas no Ar|Do R7 18/03/2025 - 15h17 (Atualizado em 18/03/2025 - 15h17 ) twitter

Os moradores da comunidade Jesus Me Deu, na zona norte de Manaus (AM), realizaram protestos, após terem as casas alagadas por fortes chuvas.

A manifestação incluiu o fechamento de ruas e queima de pneus, com o objetivo de chamar a atenção das autoridades para a falta de assistência e a necessidade urgente de dragagem do igarapé que fica na região.

A situação crítica deixou famílias sem móveis e documentos, com relatos de crianças sendo resgatadas em caixas d'água. A principal reclamação é a ausência de resposta da Defesa Civil e da prefeitura, que não solucionam os problemas recorrentes de inundação.