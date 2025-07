Farmácia é assaltada em plena luz do dia em Manaus (AM) Criminosos agiram calmamente e levaram celulares e renda do dia, mesmo com câmeras Amazonas no Ar|Do R7 29/07/2025 - 11h40 (Atualizado em 29/07/2025 - 11h40 ) twitter

Uma farmácia na zona norte de Manaus foi assaltada durante o dia por criminosos que não se intimidaram com as câmeras de segurança. Os ladrões levaram celulares e a renda do dia, agindo com calma. Moradores afirmam que assaltos são frequentes na região, que já registrou roubos anteriores no estabelecimento, gerando insegurança.