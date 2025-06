Festival com Caprichoso e Garantido agita Manaus em frente ao Teatro Amazonas Apresentações dos bois-bumbás celebram identidade amazonense e envolvem público presente Amazonas no Ar|Do R7 27/06/2025 - 10h42 (Atualizado em 27/06/2025 - 10h42 ) twitter

O Festival Folclórico no Largo de São Sebastião, em Manaus, celebra a cultura amazonense com apresentações dos bois Garantido e Caprichoso. O evento conta com estrutura completa, transmissões ao vivo e atrai o público para um dos pontos mais tradicionais da cidade, em frente ao Teatro Amazonas, em meio a um ambiente vibrante e acolhedor.