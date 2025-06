Festival de Parintins terá segurança reforçada e tecnologia de reconhecimento facial (AM) Ações já resultaram na prisão de três suspeitos e seguem atentas a foragidos da justiça Amazonas no Ar|Do R7 17/06/2025 - 12h16 (Atualizado em 17/06/2025 - 12h16 ) twitter

Um esquema de segurança foi montado para o Festival de Parintins, com ações preventivas e estratégicas das polícias Civil e Militar do Amazonas. A Operação Impacto já prendeu três suspeitos ligados ao crime organizado. O evento também contará com monitoramento por reconhecimento facial para identificar foragidos.