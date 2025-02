Filho mata pai com tiro de espingarda Crime brutal ocorreu durante almoço em família Amazonas no Ar|Do R7 30/01/2025 - 16h59 (Atualizado em 30/01/2025 - 16h59 ) twitter

Um crime trágico abalou a comunidade na zona rural de Tefé, no interior do Amazonas. Um filho, de 23 anos, matou o próprio pai, Pedro Pantoja, de 52 anos, com um tiro de espingarda.

O assassinato aconteceu durante o almoço, quando a família estava reunida. A vítima foi atingida no peito e não resistiu aos ferimentos.

O crime, que deixou todos em choque, está sendo investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer os motivos que levaram o jovem a cometer tamanha violência contra o pai.