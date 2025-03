Filhote de peixe-boi resgatado em Nova Olinda do Norte é encaminhado para o INPA, em Manaus (AM)

Filhote de peixe-boi resgatado em Nova Olinda do Norte é encaminhado para o INPA, em Manaus (AM) Animal, uma fêmea de três meses pesando cerca de quatorze quilos, foi encontrado em situação de risco Amazonas no Ar|Do R7 25/03/2025 - 15h20 (Atualizado em 25/03/2025 - 15h20 ) twitter

Um filhote de peixe-boi foi resgatado no rio Mari Mari, no interior do Amazonas, e transportado para o Instituto Nacional de Pesquisas do Amazonas (INPA), em Manaus.

O animal, uma fêmea de três meses pesando cerca de quatorze quilos, foi encontrado em situação de risco e agora recebe cuidados especializados.

A Associação Amigos do Peixe-Boi e o IPAAM coordenaram o resgate, garantindo que o filhote tenha um novo lar seguro.