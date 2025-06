Funcionário de faculdade é atacado com ofensas racistas por estudante, em Manaus (AM) Instituição emitiu nota oficial afirmando estar investigando o ocorrido Amazonas no Ar|Do R7 10/06/2025 - 11h32 (Atualizado em 10/06/2025 - 11h32 ) twitter

Um incidente de racismo ocorreu no estacionamento da Faculdade Metropolitana de Manaus (AM). Uma universitária teria proferido ofensas racistas contra um funcionário. A mãe do funcionário confrontou a estudante, resultando em agressões físicas. A faculdade emitiu uma nota oficial afirmando que está investigando o ocorrido e que tomará medidas cabíveis.