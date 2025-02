Funcionário é baleado no ombro por advogado Segundo a vítima, confusão aconteceu porque o autor do disparo estaria insatisfeito com a sinalização de uma rua Amazonas no Ar|Do R7 21/01/2025 - 14h23 (Atualizado em 21/01/2025 - 14h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em uma área nobre de Manaus (AM), o funcionário de uma pizzaria foi baleado durante uma discussão com um advogado.

O caso aconteceu na Avenida Via Láctea, no bairro Aleixo, quando o advogado, identificado como Jean Filho, de 49 anos, passou com uma caminhonete em cima de cones que sinalizavam a rua.

O funcionário, Fabrício Bruno, foi tirar satisfação com o homem sobre a atitude e acabou sendo baleado no ombro. Fabrício é responsável pela empresa de vallet que fica no estacionamento da pizzaria e, segundo ele, Jean já teria feito confusão anteriormente no local e demonstrado insatisfação com a sinalização da rua.

Um boletim de ocorrência (BO) foi registrado e a Polícia Civil investiga o caso.