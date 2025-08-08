Golpes bancários com ajuda de servidores públicos são alvo de operação da PF Mandados foram cumpridos para investigar fraudes em empréstimos com prejuízo superior a R$ 940 mil Amazonas no Ar|Do R7 08/08/2025 - 12h28 (Atualizado em 08/08/2025 - 12h28 ) twitter

A Polícia Federal cumpriu 14 mandados de busca e apreensão em dois estados para desarticular um grupo envolvido em fraudes bancárias desde 2016. A quadrilha utilizava documentos falsos para abrir contas e obter empréstimos, com participação de servidores públicos. O prejuízo ultrapassa R$ 940 mil, e parte dos investigados já havia sido presa.