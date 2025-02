Golpista que usava cartões clonados é procurado pela polícia Rafael Braga Batista, de 29 anos, comprava equipamentos odontológicos para revenda. Prejuízo ultrapassa R$200 mil Amazonas no Ar|Do R7 22/01/2025 - 15h02 (Atualizado em 22/01/2025 - 15h02 ) twitter

A polícia de Manaus (AM) está procurando um homem suspeito de dar golpes usando cartões de crédito clonados. O golpista, identificado como Rafael Braga Batista, de 29 anos, comprava equipamentos de odontologia pela internet, com valores altos, e pagava com cartões clonados.

Rafael não é odontologista e apenas comprava os materiais para revenda. Além dos equipamentos, ele também já chegou a comprar passagens aéreas utilizando o meio de pagamento fraudulento. De acordo com a polícia, o prejuízo causado por ele ultrapassa R$200 mil.

Qualquer informação sobre o foragido pode ser repassada à polícia, pelo disque-denúncia 181.